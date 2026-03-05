Notte fonda per il Carpi Tre mesi da dimenticare

Il Carpi ha perso 2-1 contro il Gubbio in una notte difficile, che segna tre mesi da dimenticare. La partita si è conclusa con il Gubbio in vantaggio grazie a due reti segnate nel primo tempo, mentre il Carpi ha tentato di reagire nella ripresa senza successo. La formazione del Gubbio ha schierato un 3-5-2 con Krapikas in porta e una linea difensiva composta da Bruscagin, Baroncelli e Di Bitonto.