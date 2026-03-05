Notte fonda per il Carpi Tre mesi da dimenticare
Il Carpi ha perso 2-1 contro il Gubbio in una notte difficile, che segna tre mesi da dimenticare. La partita si è conclusa con il Gubbio in vantaggio grazie a due reti segnate nel primo tempo, mentre il Carpi ha tentato di reagire nella ripresa senza successo. La formazione del Gubbio ha schierato un 3-5-2 con Krapikas in porta e una linea difensiva composta da Bruscagin, Baroncelli e Di Bitonto.
GUBBIO 2 CARPI 1 GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Podda, Varone (33’st Fazzi), Carraro (16’st Rosaia), Saber (25’st Di Massimo), Tentardini (25’st Murru); Ghirardello, Minta (25’st Djankpata). A disp. Bagnolini, Tomasella, Signorini, Costa, Mastropietro, Bacalini, La Mantia. All. Di Carlo CARPI (3-5-2): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (25’st Lombardi); Verza (40’st Tcheuna), Pietra, Rosetti, Figoli (10’st Sall), Cecotti (1’st Rigo); Gaddini (10’st Giani), Stanzani. A disp. Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Amayah, Mahrani. All. Cassani Arbitro: Rossini di Torino Reti: 20’ Varone, 7’st Saber, 51’st Lombardi Note: spettatori totali 864. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
