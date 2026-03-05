Notte buia in Brianza | 3 feriti tra incidenti e liti

Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2026, in Brianza si sono verificati diversi eventi che hanno causato tre feriti. Durante le ore di oscurità, sono stati segnalati incidenti stradali e risse che hanno coinvolto più persone. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le situazioni di emergenza e soccorrere i feriti.

Nella notte tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo 2026, la Brianza ha vissuto un'ora buia segnata da allarmi continui. Tre cittadini sono stati ricoverati in strutture ospedaliere a seguito di incidenti stradali, litigi e intossicazioni alcoliche. Le sirene hanno squarciato il silenzio della provincia mentre i soccorsi intervenivano su più fronti contemporaneamente. La cronaca registra tre episodi distinti avvenuti nel giro di poche ore, tutti connessi al consumo di alcol o a comportamenti rischiosi alla guida. Un giovane ventiduenne è stato soccorso per ubriachezza a Monza, una donna trentacinquenne ha subito lesioni dopo una rissa a Concorezzo e una quarantottenne è rimasta coinvolta in un sinistro sulla strada provinciale.

