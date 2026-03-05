Notebooklm ora usa gemini nano banana e veo per animare le presentazioni video

NotebookLM di Google ora utilizza le tecnologie Gemini, Nano Banana e VEO per creare presentazioni video animate. Recentemente, l’azienda ha introdotto una nuova funzione chiamata Cinematic Video Overviews, che permette di realizzare panoramiche video più coinvolgenti. L’aggiornamento si concentra sull’integrazione di queste tecnologie per migliorare l’aspetto visivo e l’efficacia delle presentazioni.

Questo approfondimento analizza l’evoluzione di NotebookLM di Google, concentrandosi sulle Video Overviews e sull’ultima evoluzione denominata Cinematic Video Overviews. Vengono illustrate le modalità operative, l’integrazione tecnologica e i limiti di accesso attuali, offrendo una lettura chiara delle potenzialità per l’apprendimento digitale. notebooklm: evoluzione delle video overviews. Nel luglio dello scorso anno, NotebookLM ha introdotto una funzione che arricchisce la ricerca con elementi visivi. In precedenza era possibile trasformare una raccolta di dati in una discussione narrata tra host AI, simile a un podcast. L’aggiornamento ha elevato l’esperienza di apprendimento grazie a contenuti audiovisivi integrati e a una presentazione più immediata delle informazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

