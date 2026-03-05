Notebooklm aggiunge panoramiche video cinematografiche mentre ai mode canvas riceve aggiornamenti

Notebooklm introduce nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di creazione e apprendimento, tra cui panoramiche video cinematografiche e aggiornamenti ai mode canvas. La piattaforma si arricchisce di strumenti che consentono di realizzare contenuti più coinvolgenti e di gestire meglio le attività di studio. Le modifiche sono state implementate per offrire agli utenti un’esperienza più completa e versatile.

notebooklm continua a evolversi con nuove capacità rivolte all'apprendimento e alla creazione di contenuti. in questa esposizione si sintetizzano le principali novità introdotte: le cinematic video overviews e i potenziamenti di canvas in ai mode, insieme a nuove integrazioni per un'esperienza di utilizzo più fluida e mirata. l'aggiornamento è disponibile per gli utenti interessati alle soluzioni di Google AI Ultra, con una presentazione orientata a offrire contenuti più interattivi e più descrittivi. le cinematic video overviews di notebooklm sostituiscono le tradizionali diapositive con video immersivi e personalizzati, pensati per accompagnare i temi di studio con un livello narrativo superiore.