Non vedono un cantiere due camion e un'auto si scontrano sulla A1 | almeno 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa

Quattro veicoli, tra cui due camion e un’auto, si sono scontrati questa mattina sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa, causando almeno 6 chilometri di coda. Nonostante la presenza di un cantiere nelle vicinanze, gli automobilisti non hanno notato alcun segnale di rallentamento o di lavori in corso. La collisione si è verificata nelle prime ore del giorno, lungo il tratto tra Firenze Sud e Incisa.

