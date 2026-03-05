Non un passo indietro sui diritti delle donne | manifestazione pubblica

A Brindisi il 9 marzo 2026 si terrà una manifestazione organizzata dal gruppo “Non una di meno” per protestare contro la legge sulla violenza sessuale che elimina il concetto di consenso. La manifestazione coinvolgerà un corteo che mira a sottolineare la necessità di educazione sessuo-affettiva obbligatoria come strumento di prevenzione della violenza di genere. L’evento riunirà persone che vogliono difendere i diritti delle donne e sensibilizzare su questo tema.

BRINDISI - Nuova manifestazione in programma a Brindisi lunedì 9 marzo 2026. Il gruppo di “Non una di meno” promuove un corteo contro la legge sulla violenza sessuale che elimina il consenso, per la prevenzione della violenza di genere attraverso l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutte le scuole, contro il riarmo, le guerre, il genocidio, gli stupri del sistema patriarcale globale. Partenza da Piazza Crispi (Stazione FS) con assemblea conclusiva in Piazza della Vittoria. Il gruppo ha lanciato un invito alle scuole per partecipare attivamente con materiale, idee, pensieri su questi temi, portando nella manifestazione parole, corpi, desideri di cambiamento per una società che metta al centro la vita, la cura e non il profitto e la guerra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

