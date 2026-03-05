Il governo ha ribadito che non si intende entrare in guerra e che non si tratta di un’ipotesi attuale. La premier ha dichiarato che l’Italia non è coinvolta in un conflitto e che non ci sono piani di intervento militare. La posizione ufficiale è stata comunicata in un momento di tensione internazionale, senza indicare ulteriori dettagli o eventuali azioni future.

Giorgia Meloni ha chiarito un po' la linea – per ora cauta – del governo in questa crisi, ma ha anche detto che invierà aiuti ai paesi del Golfo Giovedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato un’intervista alla radio RTL 102.5, in cui tra le altre cose ha parlato della guerra in Medio Oriente e della possibilità che l’Italia possa avere un ruolo più diretto, per esempio sostenendo gli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran, o inviando mezzi militari e soldati. Meloni ha detto che per ora non intende partecipare al conflitto: «Voglio ribadire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra», ha detto. Da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, diversi governi europei hanno preso posizioni nette. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra»

Meloni: “Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare. Guardia altissima sui rischi terrorismo”Sul terrorismo islamico “non bisogna mai abbassare la guardia, siamo totalmente mobilitati, sono mobilitati tutti i servizi di sicurezza, il ministro...

