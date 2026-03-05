Non farmi spendere soldi sto rovinato | così i poliziotti nelle chat con la commessa della Coin di Termini

Dalle chat degli agenti con la commessa della Coin di Termini si evincono richieste di capi messi da parte, sconti non autorizzati e prezzi inventati. Nei messaggi, gli agenti chiedono di evitare spese e affermano di essere in difficoltà economica, usando toni diretti e senza mezzi termini. Le conversazioni sono state rivelate nell’ambito di un’indagine in corso.