Il 5 marzo 2016, l'Ifab ha approvato ufficialmente il sistema di assistenza video arbitrale (Var), segnando l'inizio di una nuova fase nel calcio. Dopo le prime sperimentazioni, i tifosi e gli addetti ai lavori si sono divisi tra chi sosteneva il suo utilizzo e chi invece lo criticava, portando a un dibattito acceso e a una crescente attenzione sulla sua applicazione durante le partite.

La più importante rivoluzione arbitrale dell’era moderna nacque dieci anni fa. Quel giorno, 5 marzo 2016, il mondo del calcio accelerò violentemente verso una mutazione che ancora oggi non ha un orizzonte ben preciso. E il popolo del pallone, in tutto il pianeta, iniziò a dividersi in due fazioni. Da una parte chi sosteneva che il Var avrebbe apportato benefici, dall’altra chi si diceva convinto che ciò non sarebbe successo. In mezzo, come un naufrago in mezzo al mare, la figura dell’arbitro veleggiava verso una destinazione ignota. I fatti, dunque. Quel giorno accadde che i membri dell’Ifab, l’International Football Association Board, ovvero i custodi del regolamento del calcio, ufficializzarono la novità della Video Assistant Referees. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non chiamatela moviola in campo": dieci anni di Var, come ce la raccontavano e come ci ha cambiato

