Eletta, interpretata da Sarah Toscano, scopre di avere un talento musicale quando la sua insegnante di canto, interpretata da Serena Rossi, la incoraggia a partecipare a un’audizione per una scuola di musica rinomata. La giovane, diversa dai genitori, si rende conto che questa opportunità richiede un sacrificio: allontanarsi dalla famiglia per seguire il suo sogno. La storia si concentra sul percorso di Eletta e sulle sue scelte.

A differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) sente, e scopre di avere una voce straordinaria. Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia, di cui lei è l’unica portavoce. Le primissime immagini e la data di uscita del nuovo lungometraggio che vede il debutto della giovane popstar italiana alla recitazione . 🔗 Leggi su Today.it

"Abbiamo bisogno di Rodari". Parole che cambiano il mondoNon è come gli altri, ma è qua, ci sarà da fidarsi, chissà! Dice cose un po’ strane e non sa cosa fare, ma gli piace, gli piace ascoltare".

Leggi anche: Sarah Toscano diventa attrice del film Netflix ‘Non abbiamo bisogno di parole’, quando esce e trama

Non abbiamo bisogno di parole...

Una raccolta di contenuti su abbiamo bisogno.

Temi più discussi: Dazi, Tajani: abbiamo bisogno di chiarezza, non servono guerre commerciali; Abbiamo davvero bisogno di più spazio? O solo di ambienti pensati meglio? In questa casa di 45 metri quadri a Milano la risposta è sorprendentemente chiara; Di Giannantonio: Non abbiamo bisogno di vedere altre ossa rotte prima che venga fatto qualcosa; Kallas sull'Iran: Non abbiamo bisogno di un'altra guerra, serve una soluzione diplomatica.

Non sappiamo più rallentare (ma forse ne abbiamo bisogno)Lavoro, notifiche, scadenze e agende sempre più fitte, oggi tutto ci spinge verso la velocità e l'ottimizzazione del tempo a nostra disposizione ... fanpage.it

Calderone, non abbiamo bisogno di competizione tra generazioniI numeri che noi stiamo mettendo insieme anche in termini di occupazione e di riduzione del tasso di disoccupazione sono il presupposto per portare a casa un risultato che è quello di una piena ... ansa.it

Perugia non siamo a Natale ma abbiamo bisogno di un miracolo Penny,Zeta,Clotilde 3 sorelle TAGLIA MICRO DI 15 ANNI... sterilizzate La loro amata proprietaria è volata sul ponte e per loro si aprono le porte .... Sono tre cagnoline di 15 anni due - facebook.com facebook

Il nuovo ospedale di Cuneo non è in discussione: “Ma abbiamo bisogno di fatti concreti” x.com