Nino Frassica replica a Valeria Marini | il video e il precedente che cambia tutto

Nino Frassica ha risposto a Valeria Marini pubblicando un video di una vecchia puntata televisiva, in seguito alla polemica nata dopo una gag al Festival di Sanremo. La showgirl aveva avuto un momento di emozione durante un’intervista, e successivamente Frassica ha condiviso il materiale che, secondo lui, cambia la percezione di quanto accaduto. La discussione tra i due si è accesa sui social e sui media.

La polemica nata dopo la gag su Valeria Marini al Festival di Sanremo continua. Dopo lo sfogo in lacrime della showgirl a La Volta Buona, Nino Frassica pubblica un filmato di una vecchia puntata tv. Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che mostra Valeria Marini mentre scoppia in lacrime durante la trasmissione La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo. La showgirl ha raccontato in diretta di essere rimasta molto ferita da una battuta fatta da Nino Frassica durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, scoppiando a piangere davanti alle telecamere. Proprio oggi, però, il comico siciliano ha pubblicato sui social un video che ha riacceso la polemica: si tratta di uno sketch simile, fatto anni fa, in cui era presente proprio la stessa Marini.