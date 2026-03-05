Niente Sanremo solo teatri | Angelina Mango torna a casa sotto gli occhi di Maria De Filippi

Angelina Mango è ritornata lo scorso 2 marzo con il debutto del suo tour "Nina canta nei teatri". La dimensione personale della musica si trasferisce sul palco, adibito a monolocale. Tra le sorprese, anche la presenza tra il pubblico di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ANGELINA MANGO TORNA TRIONFALE A SANREMO 2026 CON L'ALBUM CARAM! #ANGELINAMANGO #SANREMO2026

Marcella Bella: «Niente Sanremo, ma io resto nell'aria»A Sanremo, lei non ci va: «Ho mandato un brano, ma non ho ricevuto risposte». In compenso passerà marzo in tour nei teatri italiani, per una rentrée attesa da anni anticipata con un concerto tenutosi ... avvenire.it

Le critiche social sul cast di Sanremo 2026? No, io non leggo niente e non guardo niente. Big o non Big è tutto relativo, oggi come oggi: così Carlo ContiIn queste ore fioccano i commenti nomi sul cast del prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, dopo l’annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti ieri ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo ricorda Tony Dallara, la moglie Patrizia: “È stato solo nominato, niente da dire” (Adnkronos) - "È stato solo nominato, nessun ricordo". Con queste parole Patrizia, la moglie di Tony Dallara, ha commentato l'omaggio ai Big scomparsi al Festival di Sanr - facebook.com facebook

SANREMO | "Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città Napoil" Lo dice Sal da Vinci in lacrime. Dopo aver vinto il festival il cantante si è inginocchiato. #ANSA #sanremo x.com