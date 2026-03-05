Nidi caduti a terra e processionaria a spasso per la scuola dell' infanzia

A Brindisi, nella scuola dell'infanzia, sono stati trovati nidi di processionaria caduti a terra e alcuni insetti in movimento all’interno dell’area. Una bambina ha subito una reazione allergica dopo aver avuto contatto con gli insetti e si è recata al Pronto Soccorso per ricevere assistenza. La situazione ha portato all’intervento delle autorità sanitarie e scolastiche.

BRINDISI - Una bambina è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso a causa di una reazione allergica sviluppata a contatto con la processionaria. È quanto accaduto nel plesso di viale Europa dell'istituto comprensivo Bozzano-Centro.