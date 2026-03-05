Nicolò è rimasto bloccato a Dubai e la madre ha riferito di vivere una spirale di ansia molto intensa. La donna ha aggiunto che, dopo giorni di preoccupazione, nella notte precedente è riuscita a dormire due ore consecutive per la prima volta, considerandolo un vero e proprio sogno. La famiglia spera di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

AGI - "È una cosa che speriamo di archiviare nel più breve tempo possibile, ieri notte per la prima volta sono riuscita a dormire per due ore filate, mi è sembrato un sogno". A parlare all'AGI, a poche ore dal volo che ha riportato a casa diversi italiani bloccati a Dubai, è Silvia Savio, mamma di Nicolò, uno studente padovano dell'Istituto Tecnico Calvi che al momento dell'avvio dell'azione militare americana contro l'Iran si trovava a Dubai per un progetto scolastico denominato "Ambasciatori del futuro". "Nicolò sarebbe dovuto ripartire per tornare a casa il 28 ma mi ha chiamato dicendomi: "Mamma, hai sentito?" - racconta - io sono corsa ad accendere la tv, ho visto quello che stava accadendo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nicolò, rimasto bloccato a Dubai. La mamma: "Una spirale di ansia pazzesca, ma ora è final...

Studenti riminesi a Dubai, martedì il rimpatrio. L’ansia della mamma di Tabatha: “Siamo col fiato sospeso”Rimini, 2 marzo 2026 – "Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro...

Novarese bloccato a Dubai: "Ero qui per lavoro. Ora siamo vicino alla base militare, voglio tornare a casa""Abbiamo sentito i botti sopra la nostra testa e abbiamo deciso di metterci al riparo".