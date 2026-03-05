Newcastle-Manchester City FA Cup 07-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Alle 21:00 di venerdì 7 marzo 2026, si gioca l'incontro tra Newcastle e Manchester City negli ottavi di finale della FA Cup. Entrambe le squadre provengono dalla Premier League e si affronteranno in una sfida che promette spettacolo. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici per questa partita.

Newcastle e Manchester City daranno vita a una delle tre sfide tra squadre di Premier League presenti nel programma degli ottavi di finale di FA Cup. I Magpies sono reduci dalla grande vittoria di mercoledì contro il Manchester United, ottenuta dopo aver giocato in inferiorità numerica per un tempo a causa del doppio giallo rimediato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Newcastle-Manchester City (FA Cup, 07-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Manchester City-Newcastle (EFL Cup, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSi riparte dalla vittoria per 2-0 del Manchester City nel match di andata che ovviamente ha indirizzato il discorso qualificazione a favore degli... Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSia Newcastle che Manchester City hanno giocato sabato in FA Cup qualificandosi per il quarto turno ma la squadra di Eddie Howe ha avuto bisogno di... Contenuti utili per approfondire Newcastle Manchester City FA Cup 07 03.... Temi più discussi: Newcastle - Manchester City in Diretta Streaming; Premier League, su Sky in campo tutte le big del campionati; Newcastle-City e non solo! Gli ottavi su Discovery+: dove e quando vederli; Premier League, Newcastle-Manchester United: pronostici, migliori scommesse e quote. Newcastle United vs Manchester City (FA Cup Fifth Round): Match Preview, Team News, Head to Head, How to WatchOff the back of a disappointing draw with Nottingham Forest, Pep Guardiola’s side travel to St James’ Park to take on Newcastle United in the FA Cup fifth round.Post-Forest Fallout: The ... sports.yahoo.com Preview: Newcastle United vs Manchester City Prediction, lineups, betting tips & odds | FA Cup 2025-26Newcastle United are all set to battle it out against Manchester City for their fifth-round clash of the 2025-26 FA Cup at St. James' Park. khelnow.com Pep Guardiola ha ricompensato in modo poco usuale i suoi giocatori con tre giorni di riposo, dopo la vittoria del Manchester City contro il Newcastle per due a uno. “Ho dato loro tre giorni di riposo e ho detto: ‘Ragazzi, bevete molta caipirinha e bevete molti dai - facebook.com facebook PSG - Chelsea Newcastle - Barcellona Real Madrid - Manchester City Atletico Madrid - Tottenham Leverkusen - Arsenal Galatasaray - Liverpool Queste le 6 sfide delle squadre inglesi agli ottavi di Champions League. x.com