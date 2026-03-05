‘Never Stop Supporting’ | in piazza dei Mercanti un’installazione in sostegno a Marta Bassino

In piazza dei Mercanti a Milano, Lilly, azienda farmaceutica che sponsorizza i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, ha presentato un’installazione intitolata ‘Never Stop Supporting’. L’iniziativa è dedicata a Marta Bassino, campionessa di sci alpino. L’evento si è svolto oggi, coinvolgendo presenti e passanti interessati all’omaggio alla sportiva.

Milano, 5 marzo 2026 – Lilly, azienda farmaceutica sponsor olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026, presenta ‘Never Stop Supporting’, un progetto speciale dedicato a Marta Bassino, campionessa di sci alpino. L’iniziativa è stata inaugurata il 3 marzo in p iazza dei Mercanti a Milano, alla presenza dei rappresentanti Lilly, delle istituzioni e dell’atleta, e resterà aperta al pubblico fino al 15 marzo. Il progetto nasce per celebrare il valore del “non fermarsi mai”, nello sport come nella ricerca scientifica, esprimendo una vicinanza concreta a Marta Bassino, campionessa mondial e di sci alpino in slalom parallelo e supergigante e già vincitrice della Coppa del mondo di slalom gigante, dopo il grave infortunio subito nell’ottobre 2025, che l’ha costretta a saltare la stagione e r inunciare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Never Stop Supporting’: in piazza dei Mercanti un’installazione in sostegno a Marta Bassino L'installazione gratuita "Never Stop Supporting" in onore di Marta BassinoL’iniziativa include anche un video che ripercorre la carriera della campionessa mondiale, dai primi successi fino al percorso di recupero attuale... “Never Stop Supporting”, l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricercaUn paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: “A tutta come sempre, pittrice di curve“, “Noi ci siamo ovunque tu voglia andare“, “È solo una... Contenuti e approfondimenti su Never Stop Supporting. Temi più discussi: Lilly al fianco di Marta Bassino con il progetto Never Stop Supporting; Lilly celebra la sciatrice Marta Bassino con Never Stop Supporting a Milano; Never Stop Supporting, l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricerca; Salute, con Never Stop Supporting Lilly rilancia il proprio impegno nella ricerca e nello sport. L'installazione gratuita Never Stop Supporting in onore di Marta BassinoL’iniziativa include anche un video che ripercorre la carriera della campionessa mondiale, dai primi successi fino al percorso di recupero attuale ... milanotoday.it Marta Bassino e Lilly: il progetto Never Stop Supporting a MilanoScopri l'iniziativa di Lilly in Piazza dei Mercanti dedicata a Marta Bassino. Un omaggio alla resilienza della campionessa per Milano-Cortina 2026 ... sportmediaset.mediaset.it Lilly al fianco di Marta Bassino con il progetto “Never Stop Supporting” x.com The Carnival drums may be quiet now,but in logistics, the rhythm never stops. No BESC is like samba without music.You can try to ship but there’s no rhythm. In West & Central Africa trade, the BESC / ECTN certificate is the beat behind every smooth ship - facebook.com facebook