Nessuna apocalisse, basta leggere il testo. La sinistra cambia posizione sulla separazione delle carriere, passando dal sostenerla durante la Bicamerale al rifiutarla ora perché proposta dalla destra. La questione riguarda le differenze nel trattamento delle carriere pubbliche e le rispettive opinioni sui metodi per gestirle. La discussione riflette un mutamento di atteggiamento politico senza coinvolgere altri aspetti.

superiori della magistratura e la nascita dell’Alta corte disciplinare. È un referendum importante, su una riforma attesa da anni, che viene a completare il disegno costituzionale del 1948 e quello del nuovo Codice di procedura penale varato nel 1988-1989 dall’impianto accusatorio. La magistratura si oppone alla riforma per non ben spiegate ragioni, accampando ipotesi di retroscena apocalittici, che non trovano alcun riscontro nelle norme di legge. La sostanza dell’articolo 104 della Costituzione non cambia, la magistratura rimane un ordine indipendente e lo garantisce la Costituzione, esattamente come prima della riforma. Tutti i paventati cambiamenti del fronte del No, a leggere le norme, svaniscono. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nessuna Apocalisse, basta leggere il testo. Sinistra traditrice

Alessandra Graziottin: “La scuola non emancipa più, perché il livello degli insegnanti si è abbassato e gli studenti non sanno leggere un testo”La psicologa Alessandra Graziottin ha scritto su Il Gazzettino un’analisi sul declino della scuola italiana.

Leggi anche: "Per essere buoni profeti basta leggere Il Tempo". Capezzone anticipa i temi di domani