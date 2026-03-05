Nella tre giorni in Val di Fassa Goggia inizia la volata per le coppe di specialità

Nella Val di Fassa si svolge una tre giorni di gare di sci alpino con due discese e un superG. Venerdì 6 e sabato 7 marzo si disputano le prove di discesa, mentre domenica 8 si corre il superG. Sofia Goggia partecipa a tutte e tre le competizioni, mantenendo la leadership in superG e cercando di migliorare il risultato nella discesa. Le gare coinvolgono atleti di rilievo della Coppa del Mondo.

SCI ALPINO. Venerdì 6 e sabato 7 marzo discesa, domenica 8 superG: la tre giorni di Coppa del Mondo in Val di Fassa mette in palio punti pesanti per le coppe di specialità, con Sofia Goggia che difende la vetta in superG e prova la rimonta in discesa. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Val di Fassa con la tre giorni di prove veloci a passo San Pellegrino che da venerdì 6 marzo a domenica 8 mette in palio punti pesanti per le coppe di specialità prima delle finali di Lillehammer. In lizza per entrambe le coppette la bergamasca Sofia Goggia che comanda la classifica di supergigante ed è quarta in quella di discesa.