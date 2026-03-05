Nel teatro una foresteria con museo

Nel teatro sono presenti diverse strutture tra cui una foresteria con museo, oltre a spazi dedicati alle residenze artistiche. La foresteria è aperta anche ai cicloturisti, offrendo un punto di sosta e accoglienza. Il museo si trova all’interno della stessa area, arricchendo l’offerta culturale del complesso. La struttura integra attività artistiche, ricettive e culturali in un unico spazio.

Non solo spettacolo, ma residenze artistiche, una forestiera per il cicloturismo e un Museo narrativo: l'Amministrazione del sindaco Piero Luigi Bianchi (nella foto) lancia la sfida alla marginalità con un progetto ambizioso in partenariato con Lodivecchio che, se arriveranno i fondi emblematici richiesti (solo per Caselle centomila euro), trasformerà il teatro, già attivo dal 2019, in un polo di ricerca culturale permanente. Il cuore pulsante sarà la creazione di uno spazio stabile dedicato alle residenze teatrali: un luogo dove attori e registi potranno trasferirsi per studiare, creare e sperimentare nuove produzioni. Per rendere possibile questa visione, il progetto prevede la realizzazione di una piccola foresteria.