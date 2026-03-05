Nel sangue dei centenari scoperte 37 proteine legate a un invecchiamento più lento

Uno studio delle Università di Ginevra e Losanna ha analizzato il sangue di centenari, identificando 37 proteine associate a un invecchiamento più lento. Le proteine studiate presentano profili più simili a quelli dei giovani rispetto a quelli degli anziani. La ricerca, pubblicata su Aging Cell, si concentra sulle differenze molecolari nel sangue di chi ha raggiunto o superato i 100 anni.

