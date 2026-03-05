Nel 2016 c’erano 193 iscritti e oggi sono oltre seicento E i corsi sono passati da 5 a 14

Nel 2016 erano iscritti 193 studenti, oggi superano le 600, e i corsi sono aumentati da 5 a 14. Durante la presentazione dei nuovi laboratori didattici specialistici destinati alle attività, sono stati illustrati i numeri aggiornati e le nuove opportunità offerte. La crescita si riflette anche nell’ampliamento delle strutture e nell’introduzione di nuovi percorsi formativi.

Durante la presentazione dei nuovi laboratori didattici specialistici destinati alle attività formative dei corsi Its nel settore della chimica green e delle novità del Polo universitario grossetano, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Luca Agresti hanno illustrato i numeri del Polo Universitario dal 2016, anno di inizio del primo mandato di questa Amministrazione. "Nel 2016-2017 l’offerta del Polo Universitario Grossetano comprendeva 5 corsi di laurea – dicono –, poi c’è stato un progressivo ampliamento fino ad arrivare nel biennio 2024-2025 ad oltre 14 corsi complessivi, includendo anche Scienze Chimiche e Tecnologie per l’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

