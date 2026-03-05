A Grottammare si continua a discutere sui parcheggi, con polemiche che coinvolgono turisti e residenti. Recentemente, un residente ha lamentato il diniego di un posto auto per disabili, affermando che i turisti sembrano avere più priorità rispetto alle esigenze di sua madre. La questione rimane aperta, senza che siano state prese decisioni definitive.

Il problema dei parcheggi a Grottammare continua a dare problemi e a sollevare polemiche. L’ultimo caso è quello rappresentato da Davide Clementi che si è visto respingere la richiesta di uno stallo di sosta per disabili a favore della madre perché ‘gli stalli esistenti sono insufficienti rispetto alla densità abitativa e alla circolazione estiva’. "Tradotto – scrive Davide Clementi – il parcheggio dei villeggianti vale più del diritto di mia madre di entrare e uscire da casa sua. Mia madre non conduce personalmente veicoli, la accompagniamo noi familiari, altrimenti non avremmo chiesto uno stallo di sosta per lei". Dopo aver fatto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Negato parcheggio per disabili. I turisti valgono più di mia madre"

