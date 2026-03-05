Nausea e vomito dopo il sushi al ristorante | almeno 20 persone in ospedale per intossicazione intervengono i Nas

Da fanpage.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver accusato nausea e vomito, almeno 20 persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato sushi in un ristorante di Zola Predosa, vicino a Bologna. I clienti, che avevano mangiato nel locale, sono stati portati in ospedale per controlli. In seguito, i Nas e l'ASL locale sono intervenuti nell’attività, che è stata temporaneamente chiusa per gravi carenze igienico-sanitarie.

L'accesso in ospedale dei clienti del ristorante di Zola Predosa, nell’hinterland di Bologna, ha portato a un ispezione da parte dei Nas e dell'ASL locale che si è conclusa con la chiusura temporanea dell'attività per gravi carenze igienico sanitarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

