Nati gemelli di tamarino | il ruolo vitale del padre

Al Bioparco di Roma, il 19 febbraio, sono nati due gemelli di tamarino imperatore. La nascita di questi piccoli rappresenta un evento raro per lo zoo, che si occupa della cura di queste specie. I gemelli hanno aperto gli occhi alla vita e vengono assistiti quotidianamente dai responsabili del parco. Il loro arrivo ha attirato l'attenzione di visitatori e addetti alla gestione degli animali.

Nel Bioparco di Roma, il 19 febbraio scorso è avvenuta una nascita rara: due gemelli di tamarino imperatore hanno aperto gli occhi alla vita. Questi piccoli primati, appartenenti a una delle specie più minute del regno animale, sono ora sotto la protezione attenta dei genitori Sissi e Franz, affiancati dalla sorella maggiore Sofi, nata dalla stessa coppia nel 2021. La presenza costante del padre è fondamentale per la sopravvivenza dei neonati, poiché la madre, impegnata nella rigenerazione delle proprie forze metaboliche dopo un parto così impegnativo, non potrebbe da sola garantire le cure necessarie. Il ruolo insostituibile del padre nelle cure parentali La dinamica familiare osservata in questo piccolo gruppo rivela meccanismi biologici complessi legati all'evoluzione della monogamia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bioparco di Roma: nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari del mondoAl Bioparco di Roma sono venuti alla luce due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti.

Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di RomaTra le scimmie più piccole e peculiari esistenti i cuccioli ora si trovano sotto le cure dei genitori Sissi e Franz e della sorella Sofi nata dalla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nati gemelli.

Temi più discussi: Bioparco di Roma, nati due gemelli di tamarino imperatore: il padre protagonista delle cure; Festa al Bioparco di Roma: nati due gemelli di tamarino imperatore; Al Bioparco di Roma nati due gemelli di tamarino imperatore, simpatiche scimmiette dai lunghi baffi - Il video; Tamarino imperatore, nati due gemelli al Bioparco di Roma: sono tra le scimmie più rare del mondo.

Tamarino imperatore, nati due gemelli al Bioparco di Roma: sono tra le scimmie più rare del mondoAl Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e rare del mondo. I genitori Sissi e Franz si prendono cura giorno e notte dei ... ilmessaggero.it

Nati al Bioparco di Roma due gemelli di Tamarino ImperatoreRoma accoglie due piccoli ambasciatori della biodiversità: due gemelli di Tamarino imperatore sono nati al Bioparco, specie rara e in pericolo ... metropolitano.it

Nati al Bioparco di Roma due gemelli di tamarino imperatore, tra i primati più piccoli al mondo (ma vivranno per sempre in cattività) x.com

Radio Deejay. . Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti. I genitori Sissi e Franz si prendono cura giorno e notte dei cuccioli che per adesso non fanno altro che dormire e riposare. I cucci - facebook.com facebook