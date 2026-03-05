Nati al Bioparco di Roma due gemelli di tamarino tra i primati più piccoli al mondo | grandi quanto una mano

Da cultweb.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, uno dei primati più piccoli al mondo. I due piccoli sono stati riconosciuti subito dopo la nascita e si trovano all’interno dell’area dedicata ai primati. La nascita è avvenuta nelle ultime settimane e il bioparco ha annunciato l’evento attraverso una comunicazione ufficiale. I gemelli sono grandi quanto una mano e si muovono insieme nel loro habitat.

Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra i primati più piccoli e curiosi del pianeta. I due cuccioli sono venuti alla luce il 19 febbraio, ma per il momento il loro sesso non è stato ancora determinato. Grandi poco più di una mano, stanno crescendo sotto lo sguardo attento dei genitori, Sissi e Franz. A osservare i nuovi arrivati con curiosità, poi, c’è anche Sofi, la sorella maggiore nata nel 2021 dalla stessa coppia. Nel loro spazio recintato i piccoli trascorrono gran parte del tempo aggrappati al corpo del padre, che li porta sempre con sé. Non si tratta solo di un gesto affettuoso: per questa specie è un comportamento fondamentale per la sopravvivenza dei cuccioli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

nati al bioparco di roma due gemelli di tamarino tra i primati pi249 piccoli al mondo grandi quanto una mano
© Cultweb.it - Nati al Bioparco di Roma due gemelli di tamarino tra i primati più piccoli al mondo: grandi quanto una mano

Bioparco di Roma: nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari del mondoAl Bioparco di Roma sono venuti alla luce due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti.

Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di RomaTra le scimmie più piccole e peculiari esistenti i cuccioli ora si trovano sotto le cure dei genitori Sissi e Franz e della sorella Sofi nata dalla...

Sono nati due tamarini imperatore a Roma

Video Sono nati due tamarini imperatore a Roma

Tutto quello che riguarda Nati al Bioparco di Roma due gemelli di....

Temi più discussi: Al Bioparco di Roma sono nati due tamarini imperatore; Al Bioparco di Roma nati due piccoli esemplari di tamarino imperatore; Bioparco di Roma, nati due gemelli di tamarino imperatore: il padre protagonista delle cure; Due piccoli di Tamarino Imperatore sono nati al Bioparco di Roma - Radio Globo.

Nati al Bioparco di Roma due gemelli di Tamarino ImperatoreRoma accoglie due piccoli ambasciatori della biodiversità: due gemelli di Tamarino imperatore sono nati al Bioparco, specie rara e in pericolo ... metropolitano.it

bioparco di roma nati al bioparco diTamarino imperatore, nati due gemelli al Bioparco di Roma: sono tra le scimmie più rare del mondoAl Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e rare del mondo. I genitori Sissi e Franz si prendono cura giorno e notte dei ... ilmessaggero.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.