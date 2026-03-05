Natalie Portman investe in una start-up di pelli vegetali una rivoluzione per la moda | come sono fatte?

L’attrice premio Oscar, nota per il suo impegno a favore dei diritti degli animali e dello stile di vita vegano, ha deciso di investire in una start-up specializzata in pelli vegetali. La nuova azienda si occupa di produrre materiali alternativi alla pelle tradizionale, utilizzando metodi sostenibili e innovativi. Questa scelta rappresenta un passo importante nel settore della moda sostenibile.

L’attrice premio Oscar Natalie Portman, da anni figura di riferimento per l’attivismo vegano e la difesa dei diritti animali, ha compiuto un passo decisivo nel settore della green economy. La star di Hollywood ha ufficializzato il proprio ingresso come investitrice e partner strategica in Uncaged Innovations, una start-up statunitense all’avanguardia nelle biotecnologie applicate alla moda. L’obiettivo dell’operazione è promuovere Elevate, un materiale innovativo destinato a rivoluzionare il mercato del lusso sostituendo la pelle animale con un’alternativa interamente vegetale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da. 🔗 Leggi su Cultweb.it

