Nascita partecipanti e punti bonus | come funziona il Sei Nazioni?

Il Sei Nazioni è un torneo di rugby che ha origine nel 1883, quando fu disputato tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Nel corso degli anni, il formato e le squadre partecipanti sono cambiati, portando alla struttura attuale con sei nazionali e punti bonus. La competizione si svolge ogni anno e coinvolge le principali squadre europee di rugby.

Nato nel 1883 come torneo tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, il torneo ha cambiato volto nel corso, fino ad arrivare alla struttura attuale.