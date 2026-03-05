Nasce il Comitato dei Pendolari per Caravaggio Capralba e Casaletto Vaprio

È stato ufficialmente costituito il Comitato dei Pendolari che coinvolge i Comuni di Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio. L’obiettivo del nuovo organismo è rappresentare le esigenze di chi si sposta quotidianamente tra questi territori, organizzando incontri e confronti con le autorità locali. La creazione del comitato mira a migliorare i servizi di trasporto e a favorire un dialogo diretto tra pendolari e amministrazioni.

Sì è ufficialmente costituito il Comitato dei Pendolari dei Comuni di Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio (CCC): una trentina – per ora – le persone che hanno aderito alla costituzione del gruppo (che può contare su una coppia di referenti per ciascun Comune) che nasce con l'intento riportare all'attenzione delle istituzioni le problematiche quotidiane dei pendolari. Sono oltre un migliaio, invece, le firme raccolte attraverso una petizione online. Nel dettaglio, il comitato punta al ripristino delle fermate di Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio sulla nuova coppia di treni "sprint", attiva sulla linea dal giugno scorso. Tra le priorità figurano, anche, la gestione dei ritardi, dei guasti e delle cancellazioni, oltre alla sicurezza nelle stazioni, temi che pesano ogni giorno sulla vita di chi viaggia per lavoro o studio.