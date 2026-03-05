Il Napoli si prepara alla partita contro il Torino con una preoccupazione in più, poiché Stanislav Lobotka è alle prese con un sovraccarico muscolare che potrebbe impedire il suo impiego. La squadra affronta questa sfida mentre si cerca di gestire un infortunio che si aggiunge a una stagione già segnata da diversi problemi fisici. La condizione del centrocampista resta sotto osservazione e potrebbe influenzare le scelte del tecnico.

Problemi fisici per il regista azzurro: lo staff medico monitora le condizioni in vista del match col Torino. C’è un nuovo infortunio in casa Napoli, è una stagione maledetta. Nuova tegola in vista della sfida casalinga contro il Torino, si tratta di Stanislav Lobotka che deve fare i conti con un sovraccarico muscolare. Le 2 visite in 48 ore presso la Clinica Pineta Grande, hanno fatto emergere la tipologia di infortunio. Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione in vista di venerdì, ma per il momento le sensazioni sono negative. Il Corriere dello Sport ha dato aggiornamenti sulla condizione del centrocampista: “Un altro incidente di percorso, non qualcosa di grave, ma un sovraccarico muscolare che mette la sua presenza con il Torino in forte dubbio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Torino, l’emergenza continua: Lobotka a rischio per la gara

Calcio Napoli, allarme Lobotka: sovraccarico muscolare e presenza a rischio contro il TorinoNuovo problema fisico per la squadra di Antonio Conte: il centrocampista slovacco potrebbe saltare l’anticipo di venerdì sera contro il Torino.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa”

Contenuti utili per approfondire Napoli Torino l'emergenza continua....

Temi più discussi: Napoli, col Torino l’emergenza continua: centrocampo senza padroni, guida Gilmour – CdS; Napoli, l'emergenza in mediana continua: Lobotka è in dubbio contro il Torino; Lobotka infortunato, chi potrebbe giocare al suo posto contro il Torino: emergenza a centrocampo per Conte, le condizioni di Anguissa e McTominay; Probabili formazioni Napoli-Torino, De Bruyne e Anguissa in ripresa: McTominay e Lobotka ai box.

Napoli, l’emergenza infortuni continua! Col Torino tocca a Gilmour, ma quante assenze! Una formazione totalmente rimaneggiata per ConteNapoli, l’emergenza infortuni continua! Col Torino tocca a Gilmour, ma quante assenze! Una formazione totalmente rimaneggiata per Conte La stagione del Napoli continua a essere segnata dall’emergenza ... calcionews24.com

Corriere dello Sport: Napoli in emergenza, Conte si affida a Gilmour contro il TorinoNAPOLI – Il paradosso del momento del Napoli è evidente: mentre si avvicina il ritorno dei cosiddetti Fab Four, contro il Torino nessuno di loro partirà titolare. Domani sera al Maradona Antonio Con ... napolipiu.com

Il #Napoli nella serata di domani sfiderà il Torino, Antonio Conte può contare sul recupero di due importantissime pedine a centrocampo. - facebook.com facebook

Messaggio della curva B in vista di Napoli-Torino x.com