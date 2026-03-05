Napoli sequestro da 5 milioni al clan Troncone

A Napoli è stato eseguito un sequestro di beni per un valore di cinque milioni di euro. Il provvedimento riguarda immobili, natanti e proprietà aziendali appartenenti al clan Troncone, attivo tra i quartieri di Fuorigotta e Soccavo. L'operazione è stata portata a termine con un decreto di sequestro di prevenzione, che ha interessato specifici beni riconducibili all'organizzazione criminale.

Eseguito un decreto di sequestro di prevenzione: immobili, natanti e beni aziendali riconducibili al gruppo criminale attivo tra Fuorigrotta e Soccavo. Il decreto del Tribunale e l'attività investigativa. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca dei beni nei confronti di Troncone Luigi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione e proposto dal Questore, nasce da un'articolata attività di accertamento portata avanti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Gli investigatori hanno evidenziato la pericolosità sociale dell'uomo, ritenuto associato all'omonimo clan attivo storicamente nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo.