Napoli sequestro da 5 milioni a Luigi Troncone | colpiti immobili natanti e conti

A Napoli, un sequestro di beni per 5 milioni di euro è stato eseguito nei confronti di un uomo di 36 anni, ritenuto legato a un clan attivo tra Fuorigatta e Soccavo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato immobili, natanti e conti bancari intestati a lui. L'operazione ha coinvolto diversi beni appartenenti all’individuo, che sono stati posti sotto sequestro.