Napoli sequestro da 5 milioni a Luigi Troncone | colpiti immobili natanti e conti
A Napoli, un sequestro di beni per 5 milioni di euro è stato eseguito nei confronti di un uomo di 36 anni, ritenuto legato a un clan attivo tra Fuorigatta e Soccavo. Il provvedimento del Tribunale ha riguardato immobili, natanti e conti bancari intestati a lui. L'operazione ha coinvolto diversi beni appartenenti all’individuo, che sono stati posti sotto sequestro.
Eseguito decreto del Tribunale: colpito il patrimonio del 36enne ritenuto legato al clan attivo tra Fuorigrotta e Soccavo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi: sigilli a società, 15 immobili e conti correntiMaxi sequestro di beni per un valore complessivo stimato in oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore 51enne originario di San...
Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia: sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditoreSecondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in...
Aggiornamenti e notizie su Luigi Troncone.
Napoli, sequestro da 5 milioni a Luigi Troncone: colpiti immobili, natanti e contiEseguito decreto del Tribunale: colpito il patrimonio del 36enne ritenuto legato al clan attivo tra Fuorigrotta e Soccavo ... fanpage.it
Sequestro da 5 milioni della Polizia al cognato del boss TronconeUn decreto di sequestro di beni, per un valore di circa 5 milioni di euro, è stato notificato dalla Polizia di Stato di Napoli nei confrontidi Luigi Troncone, 36 anni, cognato del boss detenuto di Fuo ... ansa.it