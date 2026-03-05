Napoli novità in arrivo per i tifosi | l’annuncio del club

Il Napoli ha annunciato che la collezione indossata dallo staff tecnico e dai giocatori durante i viaggi e gli eventi ufficiali sarà presto in vendita. La decisione permette ai tifosi di acquistare gli stessi capi utilizzati dalla squadra durante questa stagione. La collezione sarà disponibile per l’acquisto, offrendo ai sostenitori la possibilità di avere un pezzo di questa esperienza.

Novità in arrivo per tutti i tifosi del Napoli. I capi della collezione utilizzata dallo staff tecnico e dai giocatori azzurri durante i viaggi e nelle occasioni formali legate alle gare ufficiali di questa stagione saranno adesso disponibili per l’acquisto. Un modo per permettere ai sostenitori di emulare lo stile della squadra, aggiungendo capi unici al proprio guardaroba e rafforzando il legame con il club. Da oggi, presso lo store ufficiale SSC Napoli di Piazza San Domenico, saranno disponibili i capi Emporio Armani della linea Formal Wear. I tifosi potranno acquistare shirt, polo, pullover, backpack, beanie hat, beauty case e bomber jacket utilizzati dallo staff tecnico e dai giocatori azzurri durante i viaggi e nelle occasioni formali legate alle gare ufficiali della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

