Napoli la truffa della mandrakata al bar | si fa consegnare resto e ordinazione ma l'ufficio non esiste

A Napoli, un uomo ha escogitato una truffa al bar fingendo di aver ordinato al palazzo di fronte. Dopo aver fatto l’ordine, si è fatto consegnare 45 euro di resto, anche se il barista ha scoperto che l’ufficio del destinatario non esiste. L’uomo ha approfittato della situazione per ottenere denaro senza aver effettivamente consumato nulla. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

A Napoli la truffa del resto da 50 euro. Entra nel bar, fa l'ordinazione per il palazzo di fronte e si fa consegnare prima il resto di 45. Ma l'ufficio non esiste. C'è la denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli Est, tentano la “truffa del resto” in un bar: denunciatiVasta operazione di controllo del territorio nell'area orientale del capoluogo: denunciati due romeni per la truffa del resto in un bar, un 40enne... “Va fa Napoli!”, quando in Friends nacque la versione “pulita” del “vaffa” italianoIl "Va fa a Napoli" di Joey e Rachel ancora oggi molto diffuso tanto da diventare un tormentone. Contenuti utili per approfondire Napoli la truffa della 8220 mandrakata.... Temi più discussi: Truffa, tentano di cambiare 300 euro in un bar con la tecnica del Rendez-moi; La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; Truffa del falso avvocato e del finto poliziotto: anziana derubata di 14mila euro; Telefoni, pc e smart tv con fondi Ue, chiesti 16 arresti. Napoli, la truffa del Rendez-moi: il raggiro del resto: arrestati due rumeniUna tecnica vecchia ma ancora efficace, capace di sfruttare pochi minuti di confusione alla cassa. È la cosiddetta truffa del Rendez-moi, il raggiro del resto, tornata a colpire anche a Napoli. cronachedellacampania.it Napoli, torna la truffa del Rendez-moi: il raggiro del resto sventato in un bar di PoggiorealeNapoli, torna la truffa del Rendez-moi: il raggiro del resto sventato in un bar di Poggioreale, tre denunciati ... ilgiornalelocale.it Sal Da Vinci, la festa in diretta da Napoli dopo la vittoria di Sanremo - facebook.com facebook Non è stato un incidente! La Corte d’appello di Napoli conferma la condanna per la morte di Found Goal Pag, ucciso nel 2020 alla Reggia di Caserta sotto il sole senza acqua né riposo. È sfruttamento, non fatalità. Basta cavalli usati come attrazioni turistiche! x.com