Napoli Est tentano la truffa del resto in un bar | denunciati

Nell’area orientale di Napoli, due romeni sono stati denunciati per aver tentato la truffa del resto in un bar. Durante un’operazione di controllo, un 40enne è stato trovato in possesso di un coltello da survival e di hashish, mentre altri due sono stati messi ai domiciliari. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine per vigilare sulla zona.

Vasta operazione di controllo del territorio nell'area orientale del capoluogo: denunciati due romeni per la truffa del resto in un bar, un 40enne trovato con coltello da survival e hashish, due ai domiciliari fuori casa. A Ponticelli sequestrati 15 proiettili nascosti in un vano ricavato nel muro di un condominio. Il caso più singolare riguarda la cosiddetta "truffa del resto". Due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 58, si sono presentati al bancone di un bar chiedendo al titolare di cambiare 300 euro in banconote da dieci. Approfittando della confusione dei conteggi, i due sono riusciti a sfilare più denaro di quanto consegnato.