Napoli emergenza a centrocampo | Conte con Gilmour in regia

A Napoli, il centrocampo è in emergenza e l’allenatore ha deciso di affidarsi a Gilmour in regia, senza contare su Anguissa e De Bruyne, che sono indisponibili. Con il Torino, il tecnico non potrà contare sui giocatori più esperti in mediana, e questa scelta si riflette nella formazione prevista. La squadra si prepara alla sfida senza alcuni dei titolari di ruolo.

In principio doveva essere una annata da favola, prima che il fato trasformasse questa stagione in un incubo. C'erano una volta i Fantastici 4, come il numero di centrocampisti straordinari con cui il Napoli puntava a un bis tricolore storico, mai riuscito in quasi cento anni di calcio in città. Antonio Conte l'aveva studiata per bene la strategia per essere ancora dominante: 4-1-4-1, con Lobotka faro davanti alla difesa e Anguissa, McTominay e De Bruyne a dare sostanza e qualità dietro alla punta. Con libertà di agire, di inserirsi, di garantire equilibrio e copertura, ma anche soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità. Ma il Napoli dei Fab4 resterà un progetto incompiuto, un'idea rivoluzionaria che oggi non esiste più.