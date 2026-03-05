Napoli Anguissa pronto al rientro e non solo | che notizia per Conte!

Il Napoli si avvicina alla partita contro il Torino con alcune novità importanti: Anguissa si sta reintegrando in gruppo ed è pronto al rientro. La squadra lavora per prepararsi alla sfida e, anche se il centrocampista potrebbe non scendere in campo subito, la sua presenza rappresenta un segnale positivo. Il tecnico sta valutando le scelte da fare in vista della prossima partita.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino e c’è finalmente la speranza di poter contare nuovamente (anche se non direttamente contro i granata) su giocatori che sono stati fermi ai box nelle scorse settimane. Anguissa e De Bruyne sono ormai pronti a mettersi nuovamente a disposizione di Antonio Conte, con i tempi necessari che evidentemente li vedranno gradualmente tornare a disposizione dell’allenatore. Nel caso di Anguissa, poi, non è soltanto il rientro in campo un tema sul quale l’attenzione si è posta in questo ore. Il centrocampista azzurro ha lavorato assiduamente per tornare in campo, ma c’è anche il lavoro degli agenti per il rinnovo del suo contratto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Anguissa vicino al rientro: Conte pronto a riabbracciarlo a gennaioIl conto alla rovescia è quasi finito: il Frank Anguissa vede il traguardo del rientro e il Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi perni.

Anguissa pronto al rientro, fissata la data: Conte aspetta il camerunenseSi era espresso così Antonio Conte sull’infortunio di Frank Zambo Anguissa: “Quello che Anguissa ha avuto in nazionale, a livello muscolare, l’ha...

Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, pronti per la sfida al TorinoPer due che escono ce ne sono altri due che entrano. Il Napoli deve fare a meno di Lobotka e McTominay, fuori gioco per gli infortuni muscolari che li costringono all'inattività, ma dopodomani nella s ... ansa.it

Napoli, Anguissa fuori dal tunnel: convocato dopo quattro mesiIl centrocampista azzurro in panchina al Maradona venerdì (20.45) col Torino. È assente dal 9 novembre. Premio della Lega a Vergara ... napoli.repubblica.it

