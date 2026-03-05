MVP di febbraio della Serie A Unipol 2025 26 è Prentiss Hubb

Prentiss Hubb è stato scelto come MVP di febbraio nella Serie A Unipol 202526. Durante il mese, ha guidato la squadra di Tortona nelle partite in programma, mettendo in mostra le sue capacità sul campo e contribuendo ai risultati della squadra. La sua performance è stata riconosciuta ufficialmente con il premio di miglior giocatore del mese.

Prentiss Hubb ha guidato la Bertram Derthona Tortona nel periodo di febbraio, conquistando il riconoscimento di MVP Unipol della Serie A Unipol 202526. L’impatto del playmaker si è manifestato in modo consistentesi attraverso una serie di uscite decisive, che hanno rafforzato la competitività della squadra e la gestione della palla in chiusura di azione. Nel corso delle ultime tre gare, Hubb ha mantenuto una media di 26 punti a partita, contribuendo non solo sul punteggio ma anche sul piano della leadership in campo e della gestione del ritmo offensivo. Il giocatore si è distinto per la capacità di incidere nei momenti chiave, fornendo riferimenti concreti sia nelle marcature principali sia nelle azioni in transizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

