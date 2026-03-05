Musei Civici di Genova ingresso ridotto per tutti i visitatori in occasione dell' 8 Marzo

In occasione dell’8 marzo 2026, i Musei Civici di Genova hanno annunciato che domenica 8 marzo l’ingresso sarà ridotto per tutti i visitatori, sia donne che uomini. La proposta riguarda tutte le sedi museali gestite dall’ente, che offriranno le visite a un prezzo speciale senza distinzione di genere. La misura mira a favorire l’accesso alla cultura in questa giornata.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026 i Musei Civici di Genova offrono l'ingresso con tariffa ridotta a tutti i visitatori, donne e uomini. Restano valide tutte le gratuità e le agevolazioni già previste. L'iniziativa vuole essere un invito a partecipare attivamente alla vita culturale della città, valorizzando il ruolo dell'arte e del patrimonio museale come strumenti di conoscenza, dialogo e condivisione.

