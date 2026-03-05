A Livorno, uno dei figli ha scoperto il corpo senza vita di Francesco Figaro, ex calciatore e professionista nel settore nautico, morto all’età di 48 anni. La notizia si è diffusa rapidamente nella città, dove la sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio. Francesco Figaro avrebbe compiuto 49 anni a settembre. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Livorno, 5 marzo 2026 – A trovarlo senza vita è stato uno dei figli. Lutto a Livorno per l’improvvisa scomparsa di Francesco Figaro, che avrebbe compiuto 49 anni a settembre. Volto molto conosciuto del calcio dilettantistico labronico e professionista del mondo della nautica. Tanti gli amici che adessi si stringono alla famiglia, alla moglie Chiara e ai tre figli. Proprio uno dei figli lo ha scoperto senza vita nell’abitazione della famiglia. Inutile ogni tentativo di rianimazione, con l’intervento del 118. Per Francesco Figaro non c’era più niente da fare. Il pallone è da sempre stato la sua vita. Da giovanissimo la militanza nel Livorno Calcio, poi tante squadre dilettantistiche tra cui il Picchi, a cui è rimasto legato per molti anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore ex calciatore e professionista del settore nautico: è uno dei figli a trovarlo senza vita

