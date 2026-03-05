Mugello in 100 al percorso formativo su pari opportunità e violenza di genere

A Mugello si è svolto un percorso formativo dedicato a pari opportunità e violenza di genere, coinvolgendo circa 100 partecipanti tra personale comunale, docenti e altri professionisti. L'iniziativa si è svolta in diverse sessioni e ha visto la partecipazione di esperti e relatori specializzati nei temi trattati. L'obiettivo principale è stato quello di approfondire tematiche legate alla tutela dei diritti e alla prevenzione delle discriminazioni.

Firenze, 5 marzo 2026 – Hanno partecipato quasi in 100 tra personale comunale, docenti, rappresentanti delle forze dell'ordine e di associazioni del terzo settore e sportive al percorso di formazione e sensibilizzazione su pari opportunità e violenza di genere che si è svolto nel territorio del Mugello in due incontri, di 4 ore ciascuno, alla biblioteca comunale di Vicchio e all'auditorium scolastico di S. Piero nel comune di Scarperia e S. Piero. A organizzarlo il Tavolo interistituzionale per la promozione delle pari opportunità dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con l'associazione Artemisia e col patrocinio della SdS Mugello.