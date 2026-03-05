Mps c’è la lista per rinnovare il cda Ma il comitato esclude Lovaglio

È stata resa nota la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps, con alcune novità rispetto alle precedenti composizioni. Il comitato ha escluso Luigi Lovaglio dalla lista, mentre il Monte dei Paschi di Siena si prepara a finalizzare il passaggio di controllo a Mediobanca. La presentazione ufficiale dei nomi è avvenuta in vista dell'assemblea dei soci.

di Antonio Troise Non ci sarà più Luigi Lovaglio nella cabina di comando del Monte dei Paschi di Siena ormai risanato e pronto a far entrare nel suo perimetro Mediobanca. Ieri il Comitato nomine, composto da Domenico Lombardi (presidente), Alessandro Caltagirone, Paola De Martini, Renato Sala, Francesca Paramico Renzulli, ha scoperto le carte con i 20 candidati della lista del cda. E, nella rosa, il grande assente è il super-manager che, dal 7 febbraio 2022, cooptato a Siena dall'allora ministro del Tesoro del governo Draghi, Daniele Franco, è riuscito nell'impresa di rilanciare l'istituto e avanzare sulla strada della privatizzazione. Un lavoro cominciato con la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi dell'autunno di quattro anni fa, quando Mps era ancora sinonimo di scandali e buchi miliardari, fino all'accordo con i sindacati (con oltre 4.

