Mozart e suo padre Leopold concludono la rassegna OPV a 255 anni dal passaggio a Padova dei due musicisti

La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ha concluso la seconda edizione della rassegna dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, in occasione del 255° anniversario del suo passaggio in città. Dopo aver reso omaggio alla sorella Nannerl e al figlio Franz Xaver, il ciclo si è concentrato sul rapporto tra il compositore e suo padre Leopold, approfondendo aspetti della loro relazione attraverso la musica.

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20.30 presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, il concerto accoglierà la Serenata Notturna n. 6 K 239, partitura dal clima festoso scritta per due piccole orchestre d'archi e timpani. Si tratta di un vero e proprio gioiello musicale, ricco di humour nei felici effetti timbrici di luce e ombra, ritmicamente estroso: un lavoro che scorre con serena fluidità nella dimensione ideale di un tempo, che è insieme scherzoso e serio, ammiccante e compassato.

