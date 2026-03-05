movimenti in consiglio via fagioli entra melaranci

Nel consiglio comunale di Ancona, il centrodestra si rafforza con l’ingresso di Monica Melaranci, rappresentante di Azione. La sua nomina modifica la composizione della maggioranza, portando un nuovo elemento nel gruppo di governo locale. L’entrata di Melaranci si è verificata nel corso di una recente seduta, contribuendo a consolidare la presenza del centrodestra in consiglio.

Il centrodestra anconetano rafforza la sua maggioranza con l'ingresso in consiglio comunale di Monica Melaranci per Azione. Dovrebbe essere lei a subentrare al dimissionario Tommaso Fagioli fresco della nomina di presidente dell'Erap Marche. Sia Fagioli che la Melaranci avevano corso con il centrosinistra alle ultime elezioni comunali, a sostegno della candidata Ida Simonella, così come il terzo incomodo, Matteo Vichi, che da ex socialista nel frattempo si è iscritto a Forza Italia. Doveva essere proprio Vichi, secondo più votato della lista Azione-Italia Viva proprio dietro Fagioli, a subentrare al suo posto, ma così non sarà: "Dovevo...

Consiglio in movimento: Tommaso Fagioli si dimette, Matteo Vichi rinuncia, entra Monica Melaranci e passa in maggioranzaANCONA – Cambio in corso nel Consiglio comunale di Ancona, dove al posto del dimissionario Tommaso Fagioli subentrerà Monica Melaranci, a seguito...

