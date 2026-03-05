Mostri dinosauri e magia della sabbia | il teatro per i più piccoli a Jesi e Senigallia

Il fine settimana prossimo, a Jesi e Senigallia, si terranno eventi teatrali dedicati ai più piccoli, con spettacoli che raccontano storie di mostri, dinosauri e magia della sabbia. Le rappresentazioni sono rivolte ai bambini e alle loro famiglie, offrendo un’occasione di svago e divertimento per tutti. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle rispettive località e sono aperti al pubblico.

Jesi (Ancona), 5 marzo 2026 - Il fine settimana prossimo si accende di magia per le famiglie delle Marche. La 42esima stagione di Teatro Ragazzi, curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp), propone due appuntamenti d'eccezione a Jesi e Senigallia, pensati per incantare i bambini dai 3 anni in su e offrire spunti di riflessione ai più grandi. La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche, si conferma un pilastro dell'offerta culturale locale, capace di trasformare il teatro in uno spazio di crescita e condivisione. Al Teatro Valeria Moriconi di Jesi sabato e domenica (ore 17), la storica compagnia Giallo Mare Minimal Teatro presenta "Mostriciattoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mostri, dinosauri e magia della sabbia: il teatro per i più piccoli a Jesi e Senigallia Teatro Eliseo, magia per i più piccoli con “Elsa e il Castello di Ghiaccio”Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:00 il Teatro Eliseo apre le porte a un evento speciale dedicato ai bambini e alle famiglie: “Elsa e il Castello... Leggi anche: Passaggio della Fiamma olimpica, dopo Jesi è il turno di Senigallia Altri aggiornamenti su Mostri dinosauri e magia della sabbia.... Dinosauri, tra mito e scienza: cosa abbiamo sbagliato finoraDinosauro richiama subito zanne, ruggiti e inseguimenti scenici. Eppure la realtà narrata nelle sale cinematografiche spesso somiglia più a una mitologia che alla ricerca scientifica. Il paleontologo ... tecnoandroid.it Non lasciatevi ingannare dai dinosauri: non erano come in Jurassic ParkUn saggio, scritto dallo studioso Andrea Cau, spiega come la cultura pop ha finito per condizionare l’approccio scientifico sui rettili estinti ... repubblica.it