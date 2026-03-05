mostre letture e riflessioni dedicati al mondo femminile

Domenica a Recanati si svolgono diverse iniziative promosse da realtà locali in occasione della Giornata internazionale della donna. Il programma comprende mostre, letture e momenti di riflessione dedicati al mondo femminile, con il patrocinio del Comune. Sono previsti eventi per coinvolgere la comunità e mettere in evidenza tematiche legate alla figura femminile attraverso diverse attività culturali.

In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica Recanati ospita un programma di iniziative di realtà locali con il patrocinio del Comune. Si comincia sabato alle 17 con l’inaugurazione nell’atrio del palazzo comunale della mostra di pittura "Donna: le mille sfumature della creatività", organizzata da Moica Marche e Centro Arkè e aperta fino al 12 marzo. La mostra esporrà opere raffiguranti volti femminili, con descrizioni dell’autrice Beatrice Monceri. Lo sguardo dell’artista Valentina Menghini guiderà i visitatori alla scoperta delle immagini. L’esposizione sarà arricchita da tre incontri dedicati alle donne, condotti dalla psicoterapeuta Elena Mazzoni e dalla pedagogista Laura Batocco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

