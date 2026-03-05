Mostra ' Francesco Mori Pittore di luce'

Al Museo della Grafica di Pisa si apre la mostra dedicata a Francesco Mori, pittore di luce. L’esposizione, organizzata dal museo e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, è realizzata in collaborazione con l’Opera della Primaziale pisana. La rassegna presenta una selezione di opere dell’artista e approfondisce il suo percorso artistico attraverso diverse tecniche e stili. L’evento resterà aperto al pubblico nelle prossime settimane.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Realizzata dal Museo della Grafica e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa in collaborazione con l’Opera della Primaziale pisana, la mostra 'Francesco Mori. Pittore di luce' è dedicata al maestro Francesco Mori, uno dei conoscitori e interpreti più autorevoli a livello internazionale dell’arte delle vetrate.Autore di importanti opere a Siena (dalla riproduzione nel 2006 della vetrata di Duccio di... 🔗 Leggi su Pisatoday.it Il ’pittore delle donne’. Opere di Malerba. Mostra alla Ragghiantidi Andrea Falaschi A cent’anni dalla sua prematura scomparsa e a quasi un secolo dall’ultima monografica a lui dedicata, Emilio Malerba torna... Exposición REINA VICTORIA EUGENIA en la Galeria de Colecciones Reales (1/2) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesco Mori. Argomenti discussi: Mostra 'Francesco Mori. Pittore di luce'; Mostra ' Francesco Mori Pittore di luce'.