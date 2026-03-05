Il 5 marzo, il presidente russo ha accusato l’Ucraina di aver affondato una metaniera russa nel mar Mediterraneo. La nave coinvolta è stata colpita durante un'operazione nelle acque internazionali, secondo quanto dichiarato da Mosca. L’incidente ha portato a tensioni tra i due paesi, con la Russia che ha diffuso le proprie versioni dell’accaduto. Finora, nessuna delle parti ha fornito ulteriori dettagli ufficiali.

“L’operazione è stata lanciata dalle coste libiche usando imbarcazioni a pilotaggio remoto appartenenti all’Ucraina”, ha affermato il ministero dei trasporti russo in un comunicato. Secondo le autorità libiche, la nave Arctic Metagaz è poi affondata tra la Libia e Malta. “Il regime di Kiev sta di fatto mordendo la mano che lo nutre, cioè la mano dell’Unione europea”, ha aggiunto. L’Autorità libica dei porti e dei trasporti marittimi aveva annunciato nella notte tra il 3 e il 4 marzo che la metaniera aveva fatto naufragio dopo “esplosioni improvvise di origine sconosciuta”. Nel dicembre scorso Kiev aveva rivendicato per la prima volta di aver colpito una petroliera della flotta fantasma russa nel Mediterraneo, usando dei droni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Mosca accusa Kiev di aver affondato una metaniera russa nel mar Mediterraneo

Kyiv colpisce ancora nel Mediterraneo: affondata una metaniera russa tra Libia e MaltaLa Arctic Metagaz, partita da Murmansk, era diretta verso il Canale di Suez: secondo Mosca è stata bersaglio di un attacco con droni navali partiti...

Ucraina colpisce il “buco nero” di Mosca: così il drone ha affondato la sicurezza russa nel Mar NeroNella giornata di ieri, il servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha colpito, presumibilmente infliggendo gravi danni, un sottomarino russo classe 636.

