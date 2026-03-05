Morto António Lobo Antunes la grande voce della letteratura europea

È morto António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori portoghesi contemporanei e figura di rilievo nella narrativa europea degli ultimi decenni. La sua scomparsa segna la fine di una carriera che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario. La sua opera ha influenzato generazioni di scrittori e lettori, portando il nome del Portogallo nel cuore della scena culturale internazionale.

Il mondo della cultura saluta António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori portoghesi contemporanei e una delle figure più autorevoli della narrativa europea degli ultimi decenni. L’autore si è spento a Lisbona all’età di 83 anni, nella città in cui era nato nel 1942 e alla quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita. Considerato da molti critici uno degli autori più influenti della letteratura europea tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo, Antunes è stato più volte indicato come possibile vincitore del Premio Nobel per la letteratura, riconoscimento che però non gli è mai stato assegnato. Nonostante ciò, la sua opera ha avuto una diffusione mondiale ed è stata tradotta in numerose lingue, contribuendo a far conoscere la complessità e la profondità della cultura portoghese contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

