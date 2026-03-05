Morto a 18 anni durante lo stage | negato il patteggiamento al titolare dell'azienda
Un uomo di 59 anni, titolare dell’azienda nel Lodigiano, ha visto negarsi la richiesta di patteggiamento dopo la morte di un ragazzo di 18 anni avvenuta durante uno stage nel 2024. La vicenda riguarda il decesso di Pierpaolo Bodini, avvenuto sul luogo di lavoro. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario che coinvolge direttamente l’imprenditore.
Brembio, Pierpaolo Bodini morì sul lavoro: negato il patteggiamento al titolare dell’aziendaBrembio (Lodi), 5 marzo 2026 – Il primo passaggio processuale segna un cambio di passo nell’inchiesta sulla morte di Pierpaolo Bodini, lo stagista...
Morto a 18 anni durante lo stage: negato il patteggiamento al titolare dell'azienda
