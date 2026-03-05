Morte di Samuele De Paoli la Cassazione conferma l' assoluzione della trans Patrizia

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione della transessuale Patrizia nel processo per la morte di Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021 a Perugia, nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. La decisione riguarda il procedimento giudiziario iniziato in primo grado e proseguito in appello. La sentenza definitiva è stata pronunciata dopo le valutazioni dei giudici di legittimità.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello del processo per la morte di Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021 a Perugia, in zona Sant’Andrea delle Fratte. Pinheiro Reis Duarte Hudson, nota come “Patrizia”, quindi, risulta assolta in via definitiva dall’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dallo stato di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti della vittima. Samuele De Paoli avrebbe aggredito l’imputata all’interno di un’auto. Nella concitazione della colluttazione, protrattasi anche all’esterno del veicolo, la donna avrebbe afferrato al collo l’aggressore, provocandone il decesso. La causa della morte è stata attribuita a una gravissima aritmia cardiaca, determinata dalla compressione accidentale del ganglio carotideo destro di De Paoli, resa fatale da una pregressa patologia coronarica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Morte Samuele De Paoli, ultimo atto in Cassazione per la trans Patrizia: si discute il doppio ricorso dopo la duplice assoluzione Leggi anche: La morte di Samuele De Paoli. Doppio ricorso in Cassazione. Udienza fissata il 5 marzo 2026 Contenuti e approfondimenti su Morte di Samuele De Paoli la Cassazione.... Temi più discussi: Morte di Samuele De Paoli, la stretta fatale al collo finisce in Cassazione: Ricorso inammissibile; Il suicidio in carcere a 29 anni, lo Stato dovrà risarcire 700 mila euro ai familiari; Ottavo centenario dalla morte di San Francesco, sostegno dalla Regione. Diverse le iniziative nel Reatino; Giovane si suicidò al carcere del Pagliarelli: condannato il ministero della Giustizia. Morte di Samuele De Paoli: definitivamente assolta la transessuale brasilianadi Enzo Beretta Confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza di appello che ha assolto la transessuale brasiliana Hudson Pinheiro Reis Duarte dall’accusa di omicidio preterintenzionale nei confron ... umbria24.it Morte De Paoli: l’accusa in Cassazione chiede inammissibilità del ricorso della Procura generaleL’avvocato generale Gabriele Mazzotta, che rappresenta l’accusa in Cassazione, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della Procura Generale di Perugia contro l’assoluzione di Patrizia Pinh ... umbria24.it Libreria Antiquaria Umberto Saba. Michele Governale presenta "Poichè la vita fugge – In morte di Madonna Laura" (Samuele Editore, 2025) di John Millington Synge #poesia #samueleeditore #collanaleda - facebook.com facebook "Poichè la vita fugge - In morte di Madonna Laura" di John Millington Synge (Samuele Editore, 2025) Libreria Antiquaria Umberto Saba via S. Nicolò 30b, Trieste Giovedì 12 febbraio, ore 18:00 Presenta il libro Michele Governale x.com